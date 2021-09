Josef Schuster wird mit Kulturpolitikpreis geehrt

Berliner stimmen für Enteignung von Wohnungsunternehmen

Berlin: Die SPD hat auch die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin gewonnen. Die frühere Familienministerin Giffey wird die erste Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt. Die Berliner haben sich zudem in einer Volksabstimmung für die Enteignung großer Wohnungskonzerne ausgesprochen. Konkret geht es um Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen, soweit sie eine "Gewinnerzielungsabsicht" verfolgen. Sie sollen vergesellschaftet, also gegen Entschädigung enteignet, und in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden. Betroffen wären rund 240.000 Wohnungen, etwa 15 Prozent des Berliner Bestands an Mietwohnungen. Das Votum ist für die Politik rechtlich nicht bindend. Dennoch werden sich Senat und das Abgeordnetenhaus damit auseinandersetzen müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2021 10:00 Uhr