Josef Haslinger ist PEN-Übergangspräsident

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gotha: Der Schriftsteller Josef Haslinger ist bis auf weiteres neuer Präsident des deutschen PEN-Zentrums. Die Mitgliederversammlung wählte den 66-Jährigen mit großer Mehrheit interimsmäßig an die Spitze der Schriftstellervereinigung, nachdem der deutsch-türkische Journalist und Autor Deniz Yücel gestern Abend überraschend als Präsident zurückgetreten war. Haslinger, der das PEN-Zentrum bereits von 2013 bis 2017 führte, soll dies nun zusammen mit einem Notvorstand bis zur Neuwahl der Spitze in einigen Monaten wieder tun. In der Schriftstellervereinigung gibt es seit Längerem einen internen Machtkampf sowie Querelen um Mobbingvorwürfe und den Umgangston.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 16:00 Uhr