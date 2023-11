Jordaniens Luftwaffe wirft medizinische Hilfsgüter über Gazastreifen ab

Gaza: Jordaniens Luftwaffe hat in der Nacht Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. Wie König Abdullah auf der Online-Plattform X mitteilte, sei es die Pflicht seines Landes, den Brüdern und Schwestern zu helfen, die im Krieg verletzt wurden. Das israelische Militär hat inzwischen bekannt gegeben, von der Lieferung gewusst und zugestimmt zu haben. Demnach handelte es sich um medizinische Hilfsgüter, die für Patienten verwendet werden sollen. Die Kämpfe im Gazastreifen sind unterdessen auch in der vergangenen Nacht heftig weiter gegangen. Im nördlichen Teil des abgeriegelten Gebiets sollen starke Explosionen zu sehen gewesen sein. Das israelische Militär hatte zuvor erklärt, Gaza-Stadt sei weiterhin eingekreist und der Gazastreifen werde in eine Nord- und eine Südhälfte geteilt. Zivilisten wurden erneut aufgefordert, in den Süden zu fliehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 09:00 Uhr