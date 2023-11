Jordanien wirft Hilfsgüter über Gazastreifen ab

Gaza: Jordaniens Luftwaffe hat in der Nacht Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. König Abdullah schrieb dazu auf der Online-Plattform X, sein Land werde immer für seine palästinensischen Brüder da sein. Seinen Angaben nach sind in den Paketen Medikamente und andere medizinische Hilfsgüter enthalten, die für ein von Jordanien betriebenes Feldlazarett bestimmt sind. Es ist nicht klar, ob die Lieferungen mit Israel abgesprochen waren. Die Regierung von Premierminister Netanjahu hatte unkontrollierte Hilfslieferungen in den Gazastreifen eigentlich verboten. Am Abend hatte das israelische Militär mitgeteilt, man habe den Gazastreifen in zwei Teile gespalten. Ein Armeesprecher sagte, das abgeriegelte Gebiet sei nun in Norden und Süden aufgeteilt. Zivilisten wurden noch einmal aufgefordert, in den Süden zu fliehen. Dem Militär zufolge soll das auch nach der Teilung möglich sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 06:00 Uhr