Jordanien wirft Hilfsgüter über dem Gazastreifen ab

Gaza: Die jordanische Luftwaffe hat per Fallschirm medizinische Hilfsgüter über dem Gazastreifen abgeworfen. König Abdullah schrieb auf der Plattform X, es sei die Pflicht seines Landes, den Brüdern und Schwestern zu helfen. Israel bestätigte, dass der Abwurf mit dem Militär abgestimmt war. Deutschland hat angekündigt, die Hilfsbemühungen Jordaniens mit weiteren 41 Millionen Euro zu unterstützen. Das humanitäre und soziale Engagement des Landes sei wichtig für den Frieden im Nahen Osten, sagte Entwicklungsministerin Schulze, die gerade zu Besuch in Amman ist. - Israel greift den Gaza-Streifen weiter aus der Luft an. In den vergangenen 24 Stunden hat die Luftwaffe nach eigenen Angaben 450 Ziele der Hamas attackiert. UN-Hilfsorganisationen fordern eine sofortige Waffenruhe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 12:00 Uhr