Joost Klein muss nach Ausschluss vom ESC auch mit Anklage rechnen

Malmö: Der vom Eurovision Song Contest ausgeschlossene niederländische Künstler Joost Klein muss laut schwedischer Polizei mit einer Anklage rechnen. Zur Last gelegt werden ihm offenbar illegale Drohungen. Die Ermittlungen seien abgeschlossen, eine Entscheidung über eine Anklage werde in den nächsten Wochen fallen, teilte ein Polizeisprecher mit. Wie niederländische Medien berichten, soll der Sänger Fotografen aufgefordert haben, keine Aufnahmen mehr zu machen. Als sich eine 26-Jährige nicht daran hielt, sei Klein auf die Frau losgegangen. Der Niederländer war wegen des Vorfalls vom Wettbewerb ausgeschlossen worden, einen vergleichbaren Fall gibt es in der fast 70-jährigen Geschichte der Veranstaltung nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2024 21:00 Uhr