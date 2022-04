Jon Batiste holt fünf Grammys

Nachrichtenarchiv - 04.04.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Las Vegas: Top-Favorit Jon Batiste hat bei den Grammy-Awards fünf Auszeichnungen gewonnen, darunter die für das Album des Jahres. Aufnahme des Jahres wurde "Leave The Door Open" von Silk Sonic mit Sänger Bruno Mars. Drei Grammys gingen an die erst 19 Jahre alte Popsängerin Olivia Rodrigo - unter anderem als beste Newcomerin. Wenige Tage nach dem Tod ihres Drummers Taylor Hawkins haben auch die Foo Fighters drei Grammy Awards gewonnen, in den Kategorien beste Rock-Darbietung, bester Rock-Song und bestes Rock-Album.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2022 10:45 Uhr