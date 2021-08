Johnson würdigt Militäreinsatz in Afghanistan

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritanniens Premierminister Johnson hat den Militäreinsatz in Afghanistan gewürdigt. In einer Videobotschaft sagte er, es sei kein Zufall, dass in den vergangenen zwei Jahrzehnten kein westliches Land Ziel von Terrorangriffen geworden ist, die von Afghanistan aus geplant wurden. Das habe man der Tapferkeit der britischen Streitkräfte zu verdanken, die gekämpft hätten, um die Netzwerke bin Ladens auszuschalten. Johnson steht in der Kritik, weil es nicht gelungen ist, alle afghanischen Ortskräfte in Sicherheit zu bringen, die die britischen Truppen im Laufe des 20-jährigen Einsatzes unterstützt haben. Großbritannien hat die letzten Soldaten und Diplomaten aus Afghanistan abgezogen. Sie landeten heute auf einem Luftwaffenstützpunkt nordwestlich von London.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2021 14:00 Uhr