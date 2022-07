Johnson wird am Nachmittag voraussichtlich Rücktritt bekanntgeben

Nachrichtenarchiv - 07.07.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Im Laufe des Tages wird mit einem Rücktritt von Boris Johnson gerechnet. Sein Büro hat für 14 Uhr unserer Zeit eine Rede des Premierministers an die Nation angekündigt. Noch ist unklar, ob Johnson zunächst nur sein Amt als Tory-Parteichef abgibt und bis zur Wahl seines Nachfolgers als Premier im Amt bleibt. Britischen Medienberichten zufolge gibt es bei den Konservativen Widerstand dagegen. Johnson war in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten, zahlreiche seiner Parteifreunde waren aus Protest gegen seine Amtsführung zurückgetreten. Als aussichtsreichste Kandidatin für den Posten in der Downing Street gilt Außenministerin Truss. Sie brach ihre Reise zum G-20-Gipfel nach Indonesien ab und ist auf dem Rückweg nach London. - Aus Moskau hieß es, man hoffe auf professionellere Leute in der britischen Regierung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2022 13:00 Uhr