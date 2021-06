Johnson verschiebt Corona-Lockerungen um einen Monat

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien verschiebt die geplante Lockerung der Corona-Maßnahmen um einen Monat. Premierminister Johnson nannte die rasante Ausbreitung der zunächst in Indien entdeckten Delta-Variante als Grund. Ursprünglich sollten am kommenden Montag in England alle Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden. Jetzt wird dafür der 19. Juli angepeilt. Allerdings erlaubt die britische Regierung beim Finale der Fußball-EM am 11. Juli 40-tausend Zuschauer im Londoner Wembley-Stadion, das 90-tausend Plätze hat. Die finalen Wimbledon-Matches am 10. und 11. Juli dürfen im voll besetzten Center Court vor 15-tausend Zuschauern stattfinden. Die sportlichen Großevents sind Teil einer Testreihe, mit der die Regierung Erkenntnisse über die Sicherheit von Großveranstaltungen in Zeiten der Pandemie sammeln will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 23:00 Uhr