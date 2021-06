Johnson & Johnson liefert Deutschland weniger Impfdosen als geplant

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland muss auf einen Großteil der vom Hersteller Johnson & Johnson zugesagten Lieferungen an Corona-Impfstoff vorerst verzichten. Der Grund dafür ist eine Panne in einem Impfstoff-Werk in den USA. Das teilte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums der Nachrichtenagentur AFP mit. Sie nannte den Vorfall bedauerlich, denn jede Impfdose zähle. Das Gesundheitsministerium erwartet nach ihren Worten von Johnson & Johnson, dass die entfallene Menge von 6,5 Millionen Dosen Impfstoff im Juli schnellstmöglich nachgeliefert wird. Im Gegensatz zu den anderen bisher zugelassenen Corona-Impfstoffen ist bei dem Vakzin von Johnson & Johnson nur eine Impfspritze für einen umfassenden Schutz nötig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 20:00 Uhr