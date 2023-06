Johnson tritt auch als Abgeordneter zurück

Kurzmeldung ein/ausklappen Ex-US-Präsident Trump wird wegen Dokumentenaffäre angklagt

Washington: Neben den Schweigegeld-Vorwürfen muss sich der ehemalige US-Präsident Trump in einem weiteren Strafverfahren verantworten. Die Justiz klagt ihn in der Dokumentenaffäre in mehr als 35 Punkten an. Dabei geht es vor allem um die vorsätzliche Aufbewahrung von Informationen zur nationalen Verteidigung, was mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Konkret soll Trump geheime Dokumente zu militärischen Planungen oder Atomwaffen in sein Anwesen in Florida gebracht und auch anderen gezeigt haben. Laut Gesetz hätte er die Unterlagen an das Nationalarchiv übergeben müssen. Der zuständige Sonderermittler Smith stellte ein zügiges Gerichtsverfahren in Aussicht. Am Dienstag muss Trump in Miami vor einem Richter aussagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2023 09:15 Uhr