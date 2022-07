Johnson tritt als Parteichef der Tories zurück

Nachrichtenarchiv - 07.07.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der britische Premierminister Johnson zieht die Konsequenzen aus der Revolte in seiner eigenen Partei und gibt den Posten als Tory-Parteichef ab. In einer Rede an die Nation sagte Johnson vor wenigen Minuten, es sei der Wille der Konservativen, dass es einen neuen Parteichef und einen neuen Premierminister geben soll. Er wolle aber als Premier im Amt bleiben, bis sein Nachfolger gewählt ist. Und wörtlich fügte Johnson hinzu, er sei traurig den besten Job der Welt aufgeben zu müssen. Nächste Woche soll der Zeitplan für die Wahl des neuen Tory-Chefs bekannt gegeben werden. Schon heute hatte Johnson ein neues Kabinett ernannt. Mehr als 50 seiner Parteifreunde waren bis zum Vormittag aus Protest gegen seinen Führungsstil zurückgetreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2022 14:00 Uhr