Johnson sieht "sehr knifflige" Verhandlungen mit der EU

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Drei Wochen vor dem Ausscheiden Großbritanniens aus Zollunion und gemeinsamem EU-Binnenmarkt laufen die letzten Bemühungen, doch noch einen Vertrag über die künftigen Handelsbeziehungen abzuschließen. Ein solches Abkommen würde auch strittige Formulierungen überflüssig machen, die das Unterhaus in London gestern Abend wieder in ein Gesetz eingefügt hat. Diese Passagen verletzten nach EU-Einschätzung internationales Recht. Die Gespräche zwischen Briten und EU kommen aber nicht vom Fleck. Nun wollen sich Premierminister Johnson und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen persönlich treffen, um eine Lösung zu finden. Johnson bezeichnete die Situation als "sehr knifflig". Das Treffen der beiden soll möglichst noch vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag stattfinden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.12.2020 11:15 Uhr