Johnson muss sich parteiinternem Misstrauensvotum stellen

Experten untersuchen entgleiste Waggons bei Burgrain

Garmisch-Partenkirchen: Nach dem schweren Zugunglück in Burgrain haben Bergungsmannschaften jetzt damit begonnen, den zweiten entgleisten Waggon für den Abtransport vorzubereiten. Anschließend sollen Experten das Wrack begutachten, um eine mögliche Ursache für das Unglück herauszufinden. Die ganze Nacht über wurde das Gelände streng bewacht, um Unbefugte fernzuhalten. Die eingerichtete Sonderkommission wird von der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung unterstützt. Seit heute Früh gibt es an der unterbrochenen Bahnstrecke zwischen Oberau und Garmisch-Partenkirchen einen Schienenersatzverkehr. Nach wie vor wirken sich die Aufräumarbeiten an den Gleisen auf den überörtlichen Verkehr aus. So bleibt die A 95 weiterhin in Richtung Süden gesperrt. Bei dem Zugunglück kamen fünf Menschen ums Leben, mehr als 40 wurden verletzt. Heute Abend soll es in Garmisch-Partenkirchen ein ökumenisches Gebet für die Opfer geben. Dazu laden Protestanten und Katholiken in die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2022 09:00 Uhr