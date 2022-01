Johnson kündigt mehr militärisches Engagement im Urkaine-Konflitk an

Nachrichtenarchiv - 30.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Angesichts der angespannten Situation im Ukraine-Konflikt will Großbritannien sein militärisches Engagement in Osteuropa ausweiten. Premier Johnson erwägt die Zahl britischer Soldaten dort zu verdoppeln und Estland Waffen zur Selbstverteidigung zu liefern. Das sei ein Signal an Russland, dass man destabilisierende Aktivitäten nicht dulde, so Johnson. Er habe dem Militär befohlen, sich darauf vorzubereiten, die Nato-Verbündeten in Europa zu Land, zu Wasser und in der Luft zu unterstützen. Johnson hatte bereits am Freitag angekündigt, in den kommenden Tagen in einem Telefonat mit Russands Präsident Putin über den Ukraine-Konflikt zu beraten. Er will in der kommenden Woche auch in die Region reisen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.01.2022 02:00 Uhr