Johnson hält an seinem Chef-Berater Cummings fest

Bayern zeigt sich entsetzt über Corona-Lockerungspläne in Thüringen

Berlin: Als erstes Bundesland will Thüringen allgemeine Kontaktbeschränkungen aufheben. Aber die Pläne von Ministerpräsident Ramelow sind umstritten. Die bayerische Staatsregierung zeigte sich entsetzt. Staatskanzleichef Florian Herrmann sprach im BR-Interview von einem "hochgefährlichen Experiment". Ramelow will sein Kabinett am Dienstag darüber abstimmen lassen, dass die landesweit gültigen Regelungen zu Mindestabständen und dem Bedecken von Mund und Nase am 6. Juni aufgehoben werden. Der bayerische Staatskanzleichef hält das für zu früh. Für Bayern sieht er besondere Gefahren, weil Thüringens Corona-Hotspot Sonneberg direkt an den Freistaat angrenzt. Allerdings plant Ramelow dort verschärfte Maßnahmen. Über die Details soll ebenfalls bei der Kabinettssitzung am Dienstag beraten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2020 23:00 Uhr