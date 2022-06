Johnson gewinnt Misstrauensvotum

Nachrichtenarchiv - 06.06.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der britische Premier Johnson hat das Misstrauensvotum seiner Partei überstanden. Wie gerade bekannt wurde, stimmten 211 von 359 Tories im Parlament dagegen, ihn seiner Ämter zu entheben. Damit kann er weiter das Land regieren und seine Partei anführen. Allerdings überstand auch schon seine Vorgängerin Theresa May ein Misstrauensvotum, musste dann aber sechs Monate später gehen. Erst heute war bekannt geworden, dass eine ausreichende Zahl an Mitgliedern der Tories sich für das Verfahren ausgesprochen hat. Mit Rücksicht auf die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. wurde das aber erst jetzt, im Anschluss daran, veröffentlicht. Auslöser der Abstimmung war die Affäre um Partys in Johnsons Amtssitz während des Corona-Lockdowns.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2022 22:00 Uhr