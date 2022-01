Johnson gerät wegen Gartenparty im Lockdown unter Druck

Nachrichtenarchiv - 12.01.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der britische Premierminister Johnson steht weiter in der Kritik. Er hat erstmals zugegeben, dass er im Mai 2020 zu Gast auf einer Party im Garten des Regierungssitzes war. Zu der Zeit galt in Großbritannien allerdings ein strenger Lockdown. Johnson entschuldigte sich vor dem britischen Parlament - er sei von einem Arbeitstreffen gemäß der Pandemieregeln ausgegangen. Die Opposition forderte im Parlament in London lautstark Johnsons Rücktritt. Doch auch aus den eigenen Reihen kamen erste Rufe nach einem Amtsverzicht. Die Gartenparty ist nicht die einzige Veranstaltung in Downing Street, bei der Corona-Regeln gebrochen worden sein sollen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.01.2022 19:45 Uhr