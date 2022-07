Johnson erklärt Rücktritt als Parteichef der Tories

London: Der britische Premierminister Johnson hat seinen Rücktritt erklärt. Erstmal gibt er allerdings nur den Vorsitz der konservativen Partei ab, als Premier will er so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gewählt ist. Johnson sagte in seiner Rede an die Nation, er sei traurig, den besten Job der Welt aufgeben zu müssen, aber seine Partei wünsche sich einen neuen Chef und einen neuen Premierminister. Gestern hatte er einen Rücktritt noch ausgeschlossen. Im Rennen um seine Nachfolge werden mehrere Namen genannt - unter anderem der vorgestern aus Protest gegen Johnson als Finanzminister zurückgetretene Sunak, Verteidigungsminister Wallace und Außenministerin Truss. Letztere will wegen der Regierungskrise ihre Teilnahme am G20-Gipfel in Indonesien absagen und zurück nach London fliegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2022 15:00 Uhr