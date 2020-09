Johnson droht mit Abbruch der Brexit-Gespräche

Zverev steht bei US-Open im Viertelfinale, Djokovic ist disqualifiziert

New York: Bei den Tennis US-Open in New York hat Alexander Zverev das Viertelfinale erreicht. Er besiegte den Spanier Alejandro Davidovich Fokina in drei Sätzen. Laura Siegemund hat im Doppel-Wettbewerb das Halbfinale erreicht. Sie gewann mit ihrer russischen Doppelpartnerin Vera Swonarewa in zwei Sätzen gegen Elise Mertens und Aryna Sabalenka. Überschattet wurde der Tag von einem Skandal um Superstar Novak Djokovic: Der Weltranglistenerste wurde disqualifiziert, nachdem er den Ball nach hinten geschlagen und damit eine Linienrichterin getroffen hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2020 06:00 Uhr