Johnson droht mit Abbruch der Brexit-Gespräche

Nachrichtenarchiv - 07.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der britische Premierminister Johnson hat mit dem Abbruch der Verhandlungen mit der EU gedroht. Ultimativ forderte Johnson ein Handelsabkommen bis Mitte Oktober. Andernfalls müsse man getrennte Wege gehen, sagte Johnson in einem Interview. Ein ungeregelter Brexit wäre nach den Worten Johnsons sogar ein guter Ausgang für Großbritannien. Die nächste Verhandlungen beginnen am Dienstag in London.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.09.2020 02:00 Uhr