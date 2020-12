Johnson dämpft Hoffnung auf Brexit-Handelspakt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist trüb bei +1 bis -10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in den Alpen teils länger klar, sonst stark bewölkt bis trüb, vereinzelt Nebel. Es kühlt ab auf plus 1 bis minus 10 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es bewölkt oder trüb, nur in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes und in Alpennähe scheint zeitweise die Sonne - vor allem morgen. Am Wochenende etwas Regen. Höchstwerte 0 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 22:00 Uhr