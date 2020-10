Johnson bleibt im Brexit-Streit hart

In Berlin gilt jetzt Maskenpflicht auf belebten Straßen

Berlin: Angesichts steigender Corona-Zahlen in der Hauptstadt hat der Senat eine Masken-Pflicht auch im Freien beschlossen. Die Vorgabe gilt unter anderem auf Wochenmärkten, belebten Einkaufsstraßen, in Warteschlangen aber auch in Shoppingmalls. In Berlin haben sich in den vergangenen sieben Tagen fast 90 von 100.000 Menschen mit Covid-19 infiziert. Im Bezirk Neukölln liegt der Wert aktuell bei 188. Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Pankow, der Linken-Politiker Benn, hat sich nun für einen zeitlich begrenzten, bundesweiten Lockdown ausgesprochen. Nirgends in Deutschland sei derzeit zu beobachten, dass die bisherigen Maßnahmen das Infektionsgeschehen ausbremsten, so Benn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2020 17:00 Uhr