Johnny Depp wird im Verleumdungsprozess gegen "Sun" Berufung einlegen

London: Filmstar Johnny Depp will nach seiner Niederlage im Verleumdungsprozess gegen die Boulevardzeitung "Sun" Berufung einlegen. Der 57-Jährige erklärte, er werde seine Unschuld beweisen. Die "Sun" hatte geschrieben, dass Depp seine Ex-Frau Amber Heard misshandelt hat. Ein Gericht in London wies am Montag eine Klage dagegen ab. Das Urteil wirkt sich bereits auf seine Karriere aus. Auf Bitten von Warner Brothers wird Depp seine Rolle im Film "Phantastische Tierwesen" aufgeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 01:00 Uhr