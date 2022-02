Johannes Ludwig holt Olympiasieg im Rennrodeln

Nachrichtenarchiv - 06.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Rennrodler Johannes Ludwig hat mit der Goldmedaille im Einsitzer für den ersten deutschen Olympiasieg bei den Winterspielen in China gesorgt. Ludwig setzte sich in vier Durchgängen klar gegen die Konkurrenz durch. Silber ging an den Österreicher Wolfgang Kindl, Bronze holte der Italiener Dominik Fischnaller. Rekordweltmeister Felix Loch aus Berchtesgaden verpasste das Podest knapp und wurde Vierter. Ludwig sorgte für die insgesamt zweite Medaille bei den Spielen für das deutsche Team. Gestern hatte Skispringerin Katharina Althaus aus Oberstdorf Silber gewonnen. Die Skispringer gingen heute beim Einzelwettbewerb von der Normalschanze leer aus. Bester Deutscher war Constantin Schmid als elfter. Der Weltcup-Führende Karl Geiger landete auf Platz 15.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.02.2022 16:00 Uhr