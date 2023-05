Jörg Kümmel ist neuer Bürgermeister von Sand am Main

Kurzmeldung ein/ausklappen SPD kündigt Nachbesserungen an geplantem Heizungsgesetz an

Berlin: Im Streit über das geplante Heizungsgesetz hat SPD-Chef Klingbeil weitere Änderungen in Aussicht gestellt. Die Regierung habe die Novelle auf den Weg gebracht, nun sei es am Parlament zu schauen, an welchen Stellen es noch besser gemacht werde, sagte er im Ersten. Es gebe noch einige Dinge, die man in den nächsten Wochen bis zur Sommerpause diskutieren müsse. So sollen etwa Mieter besonders geschützt werden, damit sie nicht die Modernisierungsumlage zahlen müssten. Am Zeitplan bis zur Einführung im kommenden Jahr will Klingbeil aber festhalten. Kritische Töne kommen weiterhin aus Richtung der FDP. Verkehrsminister Wissing betonte, es sei wichtig, die Bürger bei dem Vorhaben mitzunehmen. Er mahnte unter anderem eine bessere Kommunikation an. Das bisherige Vorgehen habe ganz offensichtlich für eine erhebliche Verärgerung und Widerständen in der Bevölkerung gesorgt.

