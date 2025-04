Joe Cocker und Chubby Checker sind jetzt in der Hall of Fame

New York: Die beiden Rock-Idole Joe Cocker und Chubby Checker sind in die amerikanische Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Der 2014 verstorbene britische Sänger Cocker war vor allem bekannt für seine Version von "With a Little Help From My Friends" von den Beatles. Checker's Aufnahme von "The Twist" und das darauf folgende "Let's Twist Again" gehören zu den beliebtesten Songs in der Geschichte des Rock'n'Roll. Ebenfalls aufgenommen wurden diesmal die Grunge-Band Soundgarden, die Rock-Bands Bad Company und The White Stripes, die Hip-Hop-Pioniere Outkast und Pop-Legende Cyndi Lauper.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 07:00 Uhr