Joe Biden übernimmt heute die US-Präsidentschaft

Nachrichtenarchiv - 20.01.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die US-Präsidentschaft von Donald Trump geht heute zu Ende. In einer Videobotschaft hat er der neuen Führung des Landes viel Erfolg gewünscht. Wörtlich heißt es darin: "Die Welt respektiert uns wieder. Bitte verspielen Sie diesen Respekt nicht." An der Vereidigung seines Nachfolgers Biden wird Trump nicht teilnehmen. Es ist das erste Mal seit rund 150 Jahren, dass ein scheidender US-Präsident nicht bei der Amtseinführung seines Nachfolgers dabei ist. Am Abend vor seiner Vereidigung hat Biden zusammen mit seiner künftigen Vizepräsidentin Harris am Lincoln Memorial der 400.000 Menschen gedacht, die infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 07:00 Uhr