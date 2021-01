Joe Biden tritt Nachfolge von Donald Trump an

Nachrichtenarchiv - 20.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der US-Demokrat Joe Biden tritt in diesen Minuten die Nachfolge von Donald Trump als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika an. Biden legt traditionsgemäß auf den Stufen des Kapitols den Amtseid ab. Vor ihm tat das bereits als erste Vizepräsidentin in der Geschichte auch Kamela Harris. Zahlreiche Ehrengäste nehmen an der Feier an der Westseite des Kongressgebäudes teil, unter ihnen die früheren Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton. Außerdem erschienen der scheidende Vizepräsident Mike Pence, Parlamentarier, künftige Minister und weitere Persönlichkeiten. Der scheidende Präsident Donald Trump nahm entgegen der Tradition nicht an der Zeremonie teil: Der Republikaner verließ Washington am Morgen und flog nach Florida, wo er künftig leben wird. Die Sicherheitsvorkehrungen sind erheblich verschärft worden, nachdem gewalttätige Trump-Anhänger vor zwei Wochen ins Kapitol eingedrungen waren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 18:00 Uhr