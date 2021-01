Joe Biden tritt Amt mit eindringlichen Appellen an

Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es teils bewölkt, teils klart es länger auf. Die Temperaturen sinken auf bis zu -5 Grad. Morgen und am Freitag im Süden Bayerns immer wieder sonnig, sonst bewölkt und in Franken fällt auch Regen. Maximal 4 bis 11 Grad. Am Samstag überall bewölkt, gebietsweise mit Regen oder Schnee.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 20:00 Uhr