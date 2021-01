Joe Biden legt am frühen Abend seinen Amtseid ab

Nachrichtenarchiv - 20.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der US-Demokrat Joe Biden tritt in Kürze die Nachfolge von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika an. Der 78-jährige Biden wird dann der 46. Präsident in der US-Geschichte sein. Den Amtseid wird er traditionsgemäß auf den Stufen des Kapitols ablegen. Die Vereidigung findet zwei Wochen nach der Erstürmung des Kongresssitzes durch radikale Trump-Anhänger unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen statt. Aus Angst vor neuer Gewalt wurde das Kapitol weiträumig abgesperrt. Der scheidende US-Präsident Trump hatte bereits vor mehreren Stunden das Weiße Haus verlassen und befindet sich auf dem Weg nach Florida. Anders als üblich wird Trump seinen Nachfolger Biden also nicht im Amtssitz des US-Präsidenten in Washington empfangen. Er nimmt auch als erster Präsident seit mehr als 150 Jahren nicht an der Vereidigung seines Nachfolgers teil.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 17:00 Uhr