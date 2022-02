Joe Biden kündigt scharfe Sanktionen gegen Russland an

Scholz warnt Putin vor Angriff auf NATO-Länder

Berlin: Angesichts des Krieges in der Ukraine hat sich Bundeskanzler Scholz in einer Rede im Fernsehen an die Menschen in Deutschland gewandt. Er sprach von einem düsteren Tag für die Ukraine und für Europa. Dieser Krieg geschehe gerade mal zwei Flugstunden von Berlin entfernt, so Scholz. Im Moment säßen dort Familien in Luftschutzkellern und bangten um ihr Leben. Der Kanzler erklärte, dass Russlands Präsident Putin die Zeit zurückdrehen wolle. Es gebe aber kein Zurück ins 19. Jahrhundert, als Großmächte über die Köpfe kleinerer Staaten hinweg entschieden. Es gebe auch kein Zurück in die Zeit vor 1989, als sich Bürgerinnen und Bürger in Mittel- und Osteuropa Freiheit und Demokratie erkämpten. Scholz warnte die russische Regierung davor, nun auch NATO-Länder ins Visier zu nehmen. Putin solle die Entschlossenheit des Bündnisses nicht unterschätzen, alle ihre Mitglieder zu verteidigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 20:00 Uhr