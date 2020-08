Joe Biden hält entscheidende Rede auf Parteitag der US-Demokraten

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wilmington: Am letzten Abend des Parteitags der US-Demokraten wird Joe Biden seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat annehmen. Der designierte Herausforderer von Präsident Trump hält in Kürze in Wilmington seine Nominierungsrede - wie am Abend zuvor schon seine Vize-Kandidatin Kamala Harris. Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag weitgehend virtuell statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.08.2020 03:00 Uhr