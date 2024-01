Jodler-Chor eröffnet Kulturhauptstadt-Jahr im Salzkammergut

Bad Ischl: Das Salzkammergut hat das Europäische Kulturhauptstadt-Jahr mit einem großen Jodler-Chor eröffnet. Rund tausend Sängerinnen und Sänger präsentierten eine moderne Version dieser Gesangstechnik. Österreichs Kulturminister Kogler erinnerte daran, dass Kaiser Franz Joseph 1914 in Bad Ischl die Kriegserklärung gegen Serbien unterschrieb und damit den ersten Weltkrieg auslöste. Auch derzeit würden Demokratie und Freiheit in Europa angegriffen. Kunst und Kultur könnten Hass und Hetze viel entgegensetzen, so Kogler. Im Salzkammergut sind bis zum Jahresende rund 300 Projekte geplant. Weitere Kulturhauptstädte sind in diesem Jahr Tartu in Estland und Bodo in Norwegen.

