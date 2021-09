Jobcenter stellen Hartz-IV-Empfängern gutes Zeugnis aus

Das Wetter in Bayern: im Süden recht sonnig, sonst eher wolkig

Das Wetter in Bayern: Im Süden recht sonnig, sonst eher wolkig. Ab dem Nachmittag im Osten vereinzelte Schauer möglich. Höchstwerte 21 bis 26 Grad. In der Nacht klar bei etwa 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Viel Sonne bei bis zu 27 Grad. Am Donnerstagabend in Franken und am westlichen Alpenrand Gewitter. Am Freitag Sonne und Wolken, später einzelne Schauer und Gewitter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2021 10:00 Uhr