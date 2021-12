Joachim Nagel wird Nachfolger von Bundesbankpräsident Weidmann

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar, -5 bis -13 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch in der Nacht meist klar. Abkühlung auf -5 Grad in Franken und bis -13 Grad in manchen Alpentälern. Morgen und Mittwoch nach örtlich zähem Nebel viel Sonne. -3 bis +2 Grad. Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten in Alpennähe und örtlich Regen. Bis 10 Grad. In der Nacht überall Frost.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.12.2021 18:15 Uhr