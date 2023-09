Joachim Meyerhoff erhält Literaturpreis für grotesken Humor

Kassel: Der Autor, Schauspieler und Regisseur Joachim Meyerhoff erhält den Literaturpreis für grotesken Humor 2024. Das gaben die Stiftung Brückner-Kühner und die Stadt Kassel bekannt. Sie würdigten Meyerhoffs - so wörtlich - im Humor gründende und das Leben feiernde Erzählkunst. Der 56-jährige Autor hat unter anderem den sechsteiligen autobiographischen Zyklus "Alle Toten fliegen hoch" veröffentlicht. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird am 9. März nächsten Jahres in Kassel übergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 18:00 Uhr