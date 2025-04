"Jetzt red i": Knauf Bergwerk bleibt umstritten

Würzburg: Die Pläne für ein Gipsbergwerk des Baustoffherstellers Knauf bleiben in der bayerischen Politik umstritten. In der BR-Sendung "Jetzt red i" warb ein Vertreter des Wirtschaftsministeriums um Vertrauen in die Behörden, die über eine Zulassung entscheiden. Höchster Trinkwasserschutz sei in Bayern aber nicht verhandelbar, so Staatssekretär Gotthardt von den Freien Wählern. Er kündigte an, das Thema zur Chefsache zu machen. Die Grünen-Abgeordnete Celina sprach sich vor allem wegen der Wasserknappheit in der Region Würzburg klar gegen das Projekt aus. Gips sei ein Allerweltsrohstoff, den man auch woanders abbauen könne. Knauf will in Altertheim bei Würzburg bis 2027 Bayerns größtes Gipsbergwerk bauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2025 07:00 Uhr