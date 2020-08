Jens Teutrine ist neuer Vorsitzender der Jungen Liberalen

Tausende Corona-Demonstranten bleiben trotz Polizeiaufrufs auf den Straßen

Berlin: Auch nach der Auflösung der Demonstration gegen die Corona-Politik halten sich noch immer mehrere tausend Teilnehmer auf den Straßen der Hauptstadt auf. Die Polizei kündigte an, sie werde sich per Hubschrauber einen Überblick verschaffen. Auch den Einsatz von Wasserwerfern schloss sie nicht aus, sollten sich die Demonstranten nicht zurückziehen. Die Beamten hatten die Versammlung am frühen Nachmittag beendet, weil Auflagen zum Schutz vor Corona missachtet wurden. In einer Durchsage an die Demonstranten hieß es, Mindestabstände seien trotz wiederholter Aufforderungen nicht eingehalten sowie eine kurzfristig eingeführte Maskenpflicht ignoriert worden. Geplant ist derzeit noch eine Kundgebung an der Siegessäule. Dorthin sind nach Polizeiangaben bereits mehrere zehntausend Menschen gekommen. Angemeldet und initiiert hatte die Aktion die Stuttgarter Organisation "Querdenken 711"

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 16:15 Uhr