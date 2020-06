Jenaer Bürgermeister kritisiert Ende der Kontaktbeschränkungen

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jena: Jenas Oberbürgermeister Nitzsche hat das Ende der landesweiten Kontaktbeschränkungen in Thüringen als verfrüht kritisiert. Nitzsche sagte, die Verordnung sei mutig, nur sei das eine Art Mut, dessen Nachbar der Leichtsinn sei. In der Verordnung wird empfohlen, sich mit nicht mehr als einem weiteren Haushalt oder zehn weiteren Menschen zu treffen; eine Pflicht dazu gibt es aber nicht mehr. Die in Thüringen gelegene Stadt Jena war in der Corona-Pandemie bundesweit Vorreiter in Sachen Maskenpflicht gewesen. Am Montag enden die verpflichtenden Kontaktbeschränkungen auch in Brandenburg.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 14:15 Uhr