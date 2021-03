Jedes fünfte Unternehmen sieht sich durch Corona-Krise bedroht

Präsident von Tansania stirbt mit 61 Jahren

Daressalam: Tansanias Präsident Magufuli ist tot. Er starb im Alter von 61 Jahren in einem Krankenhaus an Herzversagen, wie Vizepräsidentin Hassan mitteilte. Sie rückt nun an die Spitze des Landes - als erstes weibliches Staatsoberhaupt seit Bestehen Tansanias als unabhängige Republik. Mit der offiziellen Mitteilung trat sie auch Gerüchten entgegen, Magufuli sei schwer an Covid-19 erkrankt. Der Präsident war in den vergangenen drei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Zuvor hatte er die Existenz des Corona-Virus in Tansania monatelang bestritten und behauptet, sein Land habe das Virus mithilfe von Gebeten besiegt. In seiner Amtszeit hatte Magufuli einerseits Korruption bekämpft und Infrastrukturprojekte vorangebracht. Andererseits wurde seine autoritäre Führung kritisiert, die auch Menschenrechtsverletzungen beinhaltet haben soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2021 09:00 Uhr