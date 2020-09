Jedes fünfte Kita-Kind spricht zu Hause kaum Deutsch

Bund und Länder wollen Gesundheitsämter stärker unterstützen

Berlin: Die Gesundheitsämter in Deutschland sollen im Kampf gegen die Corona-Pandemie und darüber hinaus stärker unterstützt werden. Bundesgesundheitsminister Spahn und die Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Kalayci, wollen heute entsprechende Ergebnisse von Bund-Länder-Beratungen dazu vorstellen. Der Bund hatte weitere Hilfen für die Ämter zugesagt, die in der Krise eine zentrale Rolle spielen - etwa beim Verfolgen von Infektionsketten oder bei Anordnungen von Tests und Quarantäne. Am Dienstag will Kanzlerin Merkel mit Vertretern von Gesundheitsämtern, Kommunen und Ländern über die aktuelle Situation und weitere Unterstützung sprechen. Nach neuesten Angaben des Robert-Koch-Instituts sind in den vergangenen 24 Stunden 1.378 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Zudem wurden zwei neue Todesfälle registriert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2020 10:00 Uhr