Jedes dritte Unternehmen in Deutschland überlegt Stellen zu streichen

Köln: Wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise überlegen viele Unternehmen in Deutschland Stellen zu streichen. Nach einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft plant jeder dritte Betrieb einen Jobabbau. Gleichzeitig entstehen weniger neue Arbeitsplätze. Zum Zeitpunkt der Umfrage waren die US-Zölle auf Warenimporte noch nicht in Kraft, das Exportklima hätten sie dennoch schon vorher vergiftet, so IW-Konjunkturchef Grömling.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 07:00 Uhr