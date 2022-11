Jeder Zweite spricht sich für weniger Handel mit China aus

Nachrichtenarchiv - 03.11.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Jeder zweite Deutsche findet, dass die Bundesrepublik ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China zurückfahren sollte. Bei einer Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend stimmten 49 Prozent der Befragten dieser Aussage zu. Gut jeder Dritte würde die Zusammenarbeit im aktuellen Umfang fortsetzen. China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Kritisch sehen die Befragten auch die Beteiligung chinesischer Staatsunternehmen an deutscher Infrastruktur. Zwei Drittel halten die Entscheidung für den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco an einem der vier Container-Terminals im Hamburger Hafen für falsch. Jeder Fünfte findet sie richtig. Bundeskanzler Scholz ist am Nachmittag zu einem eintägigen Besuch nach Peking aufgebrochen. Er ist der erste europäische Regierungschef, der seit Ausbruch der Corona-Pademie nach China reist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2022 18:00 Uhr