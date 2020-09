Jeder zweite neu Corona-Infizierte in Bayern jünger als 34

Verdi hat zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen

Berlin: Im Tarifstreit über die Gehälter der 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften zu ersten regionalen Protestaktionen und Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind Behörden und Betriebe in mehreren Bundesländern. In Bayern kündigte die Gewerkschaft Verdi Arbeitsniederlegungen bei der Stadtentwässerung in Augsburg an. In Nordrhein-Westfalen sind in mehreren Städten die Mitarbeiter von Stadt- und Kreisverwaltungen zu Warnstreiks aufgerufen. In Baden-Württemberg soll es unter anderem in Freiburg Protestkundgebungen geben. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 4,8 Prozent höhere Löhne, monatlich jedoch mindestens 150 Euro mehr. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2020 08:00 Uhr