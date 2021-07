Jeder Zweite in Deutschland ist vollständig gegen Corona geimpft

Sommerschule in Bayern stößt kaum auf Nachfrage

München: Die Nachfrage nach Angeboten der Sommerschule in Bayern ist relativ gering. Möglicherweise liegt das auch an der mangelnden Information der Eltern, wie eine Umfrage des Bayerischen Elternverbands zeigt. Die stellvertretende Vorsitzende, Paede, kritisierte, dass es für die Umsetzung der Sommerschule keine einheitlichen Standards gebe. Außerdem würden die Angebote vor allem von Kindern in Anspruch genommen, bei denen die Eltern es für sinnvoll halten, Lernrückstände wegen der Corona-Pandemie aufzuholen, sagte Paede im BR. Schülerinnen und Schüler, die von ihren Eltern auch sonst keine Unterstützung bekämen, würden häufig gar nicht erreicht. Von Seiten der Lehrer kommt Kritik am bayerischen Kultusministerium. Sie beklagen, dass sie mit der Organisation der Sommerschule und der Beschaffung des Personals auf sich allein gestellt seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 12:00 Uhr