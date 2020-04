Jeder Zweite in Bayern ist für Corona-Warn-App

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mehr als jeder Zweite in Bayern würde sich eine Corona-Warn-App installieren. Das hat eine Umfrage für BR24 ergeben. Demnach würden 55,4 Prozent der Befragten in Bayern die App freiwillig nutzen. 36,4 Prozent gaben an, sie nicht oder eher nicht freiwillig zu installieren. Damit liegt Bayern etwa im Bundesschnitt. Eine Corona-Warn-App soll helfen, das Virus einzudämmen. Sie erfasst anonym, wer sich im näheren Umfeld des Betreffenden befindet und kann im Infektionsfall diese Kontaktpersonen schnell informieren. Bisher läuft das über die Gesundheitsämter. Diese versuchen mit viel Aufwand alle Kontaktpersonen zu erreichen, an die sich der Infizierte erinnert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 08:00 Uhr