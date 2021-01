Jeder zweite Einzelhändler fürchtet um Existenz

Nachrichtenarchiv - 12.01.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen des corona-bedingten Lockdowns fürchtet gut jeder zweite Einzelhändler um seine Existenz. Das hat eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland ergeben. Hauptgeschäftsführer Genth warnte vor einem - so wörtlich - Katastrophenjahr für viele Unternehmen und Innenstädte. Bei der Umfrage gaben 23 Prozent der befragten Händler an, ohne weitere Hilfen würden sie ihr Geschäft im ersten Halbjahr aufgeben müssen. Weitere 28 Prozent rechnen mit dem Aus im zweiten Halbjahr. Besonders pessimistisch waren die Händler in den Innenstädten: Hier fürchten 58 Prozent um ihre Existenz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2021 16:00 Uhr