Jeder zweite Deutsche will Wirtschaftsbeziehungen laut ARD-Umfrage zurückfahren

Scholz ist zu seinem Antrittsbesuch in China angekommen

Peking: Bundeskanzler Scholz ist zu seinem Antrittsbesuch in China eingetroffen. Dort wurde er von Staatspräsident Xi Jinping begrüßt. Dabei sprach Scholz von einem Besuch in Zeiten großer Spannungen, insbesondere durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Zudem sei es gut, sich nach langer Corona-Pause wieder einmal persönlich austauschen zu können. Bei seinem Gespräch mit Xi Jinping wird es laut Scholz auch um den Klimawandel, den Hunger in der Welt sowie die Schuldenkrise gehen. Aber auch die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen sollen weiter vertieft werden. Der Kanzler hatte vor seiner Abreise angekündigt, auch kritische Themen nicht aussparen zu wollen, wie etwa Menschenrechte und die Lage in Taiwan. - Der China-Besuch von Scholz ist umstritten, selbst in der eigenen Ampel-Koalition.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2022 07:00 Uhr